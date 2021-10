Politiechef na supportersgeweld: ‘Ze deden er alles aan om ons te verwonden’

Vóór en tijdens de wedstrijd was de sfeer al grimmig, maar na afloop sloeg de vlam helemaal in de pan.

Wat ging er na afloop van de wedstrijd mis?

,,Meteen na het laatste fluitsignaal merkten we dat supporters van NEC zich verzamelden in groepen rond het stadion. We zagen dat ze direct op zoek gingen naar takken, stenen en boomstronken. Er hing veel agressie in de lucht en binnen een mum van tijd richtte die zich op de aanwezige politie. Dat ging zó snel van nul naar honderd, dat was echt ongekend. Van stenen en boomstronken tot zwaar vuurwerk, we kregen echt van alles naar ons toegeworpen.”