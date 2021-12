Pony Genji (14) bezwijkt aan knallend vuurwerk: ‘Knie was helemaal versplinterd’

Hij was totaal niet schrikachtig aangelegd, en ‘eigenlijk onze makkelijkste pony'. Des te groter was de schrik bij de familie Rolleman uit Bennekom, toen ze vorige week hun veertien jaar oude pony Genji moesten laten inslapen. Knallend vuurwerk vlak naast Genji werd de pony fataal.

,,Het gebeurde allemaal op woensdagavond en op donderdag hebben we de keuze moeten maken om hem in te laten slapen”, blikt Laura Rolleman (24) terug op een vreselijke week. Genji kwam een kapotte knie niet meer te boven als gevolg van de paniekvlucht die woensdagavond.

Blinde paniek

,,Er werd die dag al de hele tijd vuurwerk afgestoken, vlak naast het paardenverblijf. Het ging niet per se heel hard, maar de knallen waren wel gewoon constant, de hele tijd aanwezig. Daar zijn ze denk ik van in paniek geraakt, van het eindeloze geknal”, vertelt Laura.



De paarden - de familie had er vier - renden in een blinde paniek weg, zonder te kijken waar ze naartoe gingen. Ze kwamen tegen een hek aan en Genji kwam met zijn knie klem te zitten tussen een ander paard en het hek.

Opereren was ‘geen optie’

Quote Als de dierenarts een handschoen aandeed, schrok hij al. Dat gaat echt nog wel even duren, voordat ze weer de oude zijn Laura Rolleman ,,Genji's knie was helemaal versplinterd. Op één plek was hij in meer dan zes stukken gebroken. Het werd al vrij snel duidelijk dat opereren geen optie meer was; dan had Genji de rest van zijn leven alsnog ontzettend veel pijn gehad.”



Het was voor Genji, net als voor de andere drie dieren, niet gebruikelijk om zo te schrikken van vuurwerk. ,,Onze paarden zijn echt wel wat gewend. Zoals ze vorige week schrokken, zijn ze nog nooit geschrokken. En Genji schrok eigenlijk nergens van. Hij was zo'n makkelijke pony”, vertelt Laura.

Ieder geluidje is onverwachts

De drie andere paarden zijn sinds die woensdagavond erg alert. ,,Ze blijven nu de hele tijd met z'n drietjes, liefst in een hoekje van de stal. Ze durven eigenlijk niet meer de open lucht in. Ik ben nu net onderweg met een van de andere paarden die voor een routineklusje naar de dierenkliniek moest, en bij ieder onverwachts geluidje schrok hij weer zo erg.



Als de dierenarts een handschoen aandeed, schrok hij al. Dat gaat echt nog wel even duren, voordat ze weer de oude zijn.”

Géén vuurwerkverbod

Om het zekere voor het onzekere te nemen staan de paarden van Laura’s familie nu tot en met de jaarwisseling veel meer binnen dan gebruikelijk. Of ze dan nu, vanwege Genji's overlijden, voorstander is van een algeheel vuurwerkverbod? ,,Nee, ik denk juist dat omdat er zoveel te doen was over wel of geen verbod dit jaar, er zo vroeg in het jaar al vuurwerk werd afgestoken. Laat het toe, maar wel bijvoorbeeld alléén op Oudjaarsdag.

,,En controleer daar dan ook streng op. Die ene dag in het jaar kunnen wij ze echt wel binnen zetten. Maar we kunnen onze paarden niet de hele maand december binnenhouden. Dat is geen doen, niet voor ons maar al helemaal niet voor de paarden. Die horen gewoon zoveel mogelijk buiten te zijn.”

