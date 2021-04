Prinsessen redden knullige Koningsdag in Eindhoven. Maar kon het beter? Waarschijnlijk niet

Het ging voorafgaand aan Koningsdag vooral over de kosten en of het door alle coronabeperkingen wel een feestje voor de stad zou worden. Want Koningsdag, dat staat toch synoniem voor een volksfeest in de straten van de stad die het koninklijk gezin bezoekt. Hoe anders is het dinsdag in Eindhoven op een afgesloten High Tech Campus waar alleen een select groepje genodigden en een klein leger van de pers aanwezig is.