Raadsleden maken zich zorgen: werk steeds ingewikkelder en tijdrovender

OnderzoekRaadsleden maken zich massaal zorgen over de lokale democratie. Dat hangt voor een belangrijk deel samen met de werkdruk die ze ervaren, het grote aantal partijen in de gemeenteraad, de complexiteit van de onderwerpen en ook het verloop onder raadsleden.

Dit blijkt uit een enquête die de Stentor heeft gehouden onder raadsleden die actief zijn in 35 gemeenten in dit deel van het land. Aan dit onderzoek hebben 250 raadsleden meegedaan. Daarvan is 68 procent man. Honkvast zijn ze niet allemaal: 17 procent van de deelnemers is wel eens veranderd van politieke partij; 2 procent meer dan een keer. De gemiddelde leeftijd is 54 jaar.

Lees ook Kieswijzer: ontdek hier welke partij in jouw gemeenteraad het beste bij je past

De jongste is 18 en de oudste 87 jaar. Dat is Ton Bannink van Gemeentebelangen in Voorst. Hij is al 24 jaar raadslid en bovendien het oudste raadslid in heel Nederland. Na de verkiezingen stopt hij er mee: ,,Ik ga nu echt met pensioen.’’ Pensioen blijkt overigens op veel fronten een sleutelwoord in dit verhaal, maar daarover later meer.

De deelnemers aan de enquête hebben de moeite genomen om een uitgebreid pakket vragen te beantwoorden en geven zo een goede inkijk in het werk dat ze doen en wat daarbij komt kijken. Wat opvalt, is dat driekwart zich in meer of mindere mate zorgen maakt over de lokale democratie. Slechts 7 procent maakt zich in het geheel geen zorgen.