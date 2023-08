Raalte gaat uit zijn plaat tijdens Stöppelhaene • Stoeltjesgekte bij bloemencorso Vollenhove

Drugsafval waarbij boa onwel werd, was al dagen bekend: ‘Wat als een kind ermee was gaan spelen?’

De flessen met vermoedelijk drugsafval waardoor dinsdag een 63-jarige boa onwel werd in een bosperceel in Drempt, lagen daar al dagen. Op een melding die Willem Nooteboom vrijdag al deed, is vier dagen later pas gereageerd. Nooteboom is verbolgen. ,,Dit kan toch niet. Wat als een kind of dier in contact was gekomen met het afval?”