Ria viert 109de verjaardag en heeft de ‘bloeddruk van een jong meisje’: dit is haar geheim

,,Ze is beslist geen medisch wonder, maar komt wel uit een sterk geslacht en heeft altijd de zorg en aandacht gekregen die zo belangrijk is op deze leeftijd”, benadrukt haar zoon Hendrik (69). ,,Mijn moeder heeft in het leven ook best het nodige meegemaakt. Haar geheim van ouder worden: elke week een harinkje en dagelijks tien groenten- en fruitcapsules om haar fit te houden. Ze heeft nooit noemenswaardige medicijnen hoeven te slikken.”

Zondag vierde zij haar 109de verjaardag in Vliethof, het woonzorgcentrum waar ze sinds drie jaar woont. Eerder was ze al op 99-jarige leeftijd naar een ander tehuis gegaan, maar daar kon ze niet aarden. Haar zoon Hendrik, die in Amerika woonde, besloot terug te keren naar Nederland om zich over de zorg van zijn moeder te buigen. ,,Gelukkig hadden we haar oude huis nog aangehouden”, zegt hij.

Verhuizing ging lopend

Ria bleef daar tot september 2019 zelfstandig wonen, totdat ze zelf aangaf dat het haar te zwaar werd. Het toeval wilde dat zorginstelling WZH op dat moment net een nieuwe locatie had geopend op tweehonderd meter afstand van haar huis. ,,De verhuizing ging lopend”, zegt Hendrik van Ham lachend. ,,Ze ging van nummer 2 naar nummer 22, dus dat is ook nog makkelijk voor haar te onthouden.”

Quote Elke dag komt er iemand van de familie langs om haar een uurtje gezelschap te houden Spies

Hoewel ze soms haar mindere momenten heeft, is zij nog altijd goed bij de tijd. Vooral als er visite komt, leeft ze helemaal op. ,,Mevrouw Van Ham is iemand die graag in de belangstelling staat”, zegt huiskamerbegeleidster Anneke Spies. ,,Elke dag komt er iemand van de familie langs om haar een uurtje gezelschap te houden. Dat zie je niet vaak bij cliënten. Het is een lieve vrouw met veel humor.”

Uurtje naar buiten

Hendrik is er bijna elke dag en als hij niet kan, dan pakt Naima die taak op. Zij is een goede bekende van de familie. Hendriks oudere broer Ed (71) woont in Portugal, maar ook die neemt geregeld het vliegtuig naar Nederland om zijn moeder met een bezoekje te vereren. ,,Als het mooi weer is, gaan we altijd met haar naar buiten”, vertelt Hendrik. ,,Vaste prik is de warenmarkt op zaterdag in het centrum van Voorburg. Iedereen kent haar daar.”

Zelf lopen kan niet meer, mevrouw Van Ham zit in een rolstoel. Dat neemt niet weg dat ze tot twee keer toe corona heeft overleefd. De eerste keer gebeurde dat in de fase van de pandemie waarin nog geen vaccins beschikbaar waren. ,,Het grootste ongemak van alles was nog het gedoe met de beschermende kleding, brillen en mondkapjes die wij moesten aantrekken bij elk bezoekje”, aldus Hendrik van Ham.

Moeilijke jeugd

Ria van Ham-Schoenmaker werd op 20 november 1913 geboren in de Archipelbuurt in Den Haag. Haar jeugd verliep allesbehalve van een leien dakje. Ze had te maken met een gescheiden moeder en een pleegvader die niet bepaald aardig voor haar was. Ze werd al op jonge leeftijd uit huis gezet en op een kostschool grootgebracht. In 1935 werkte ze als ‘linnenjuffrouw’ in het Domburg Badhotel en kreeg later een baan in Hotel du Passage in Den Haag, waar ze haar toekomstige man ontmoette met wie ze in 1940 trouwde.

Tijdens een cruise overleed haar man in juni 1992 op de eerste dag van uitvaren door een hartstilstand. Toen ging ze bij de eerstvolgende stop in Alaska van boord en vloog alleen terug naar Nederland.

Mevrouw Van Ham is nog niet de oudste inwoner van Nederland. Voor zover bekend is dat Leny Mackenbach uit Rotterdam. Zij is geboren op 29 december 1912, elf maanden eerder dan Ria van Ham. In totaal telt Nederland ruim 2500 inwoners van 100 jaar en ouder. Daarvan is ongeveer 80 procent vrouw. De oudste ooit was Henny van Andel-Schipper uit Drenthe. Zij overleed in 2005 op 115-jarige leeftijd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.