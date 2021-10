Richard (51) terroriseerde zijn kinderen jarenlang: ‘Wat hij deed tart het voorstellingsvermogen’

Seksdate loopt uit op nachtmer­rie: vastgebon­den, mishandeld en met benzine overgoten

16:26 Meldingen over verwarde personen zijn niet ongebruikelijk in het flatbuurtje bij het Juliana van Stolbergplantsoen in Amersfoort. De man die agenten vorig jaar naakt, schreeuwend en onder het bloed aantroffen in zijn tuin viel echter niet in die categorie. Hij zag volgens Justitie een seksdate met een jongeman uitlopen op een extreem gewelddadige afpersing.