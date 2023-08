Rijden met drugs op na festival • Honden verboden op Ermelosche heide

Dood van Willem (57) na mishande­ling houdt kermiswe­reld in zijn greep: ‘Je hebt wel honderd vragen’

Kermisexploitanten zijn in shock na de plotselinge dood van Willem (57). De inwoner van Laag-Soeren is een bekende in de kermiswereld. Hij overleed zondagnacht na een incident op de Siemelinksweg in Deventer, bij de afrit van de A1.