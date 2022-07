Roep om gekoelde noodopvang bij extreme hitte: ‘Kwetsbare mensen zijn de pineut’

In alle stadswijken moeten gekoelde ruimten beschikbaar komen waar in ieder geval de meest kwetsbare inwoners hun toevlucht kunnen zoeken bij extreme temperaturen, zoals vandaag en morgen. Dat pleidooi doet Klimaatverbond Nederland, na onder meer een inspectie in de Zwolse wijk Holtenbroek.