Rondje joggen eindigt in nachtmerrie: vrouw (35) op straat verkracht midden in de stad

Een rondje joggen in alle vroegte op tweede paasdag vorig jaar liep voor een jonge vrouw uit op een nachtmerrie. Midden op de Voorstraat in hartje Utrecht werd ze belaagd door een 35-jarige man. Hamvraag bij het proces vandaag: was er sprake van verkrachting?