Rotterdamse Julie (14) deelt emotionele brief aan Van der Laan

De 14-jarige Julie Slagman heeft een emotionele brief geschreven aan de overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. De Rotterdamse ontmoette hem vorig jaar tijdens een kindergala in hotel The Grand, waar zij als nationale voorleeskampioen voorlas uit het dagboek van Anne Frank.

,,Het was een bijzondere avond, die ik niet meer zal vergeten", begint Julie haar verhaal op Facebook. ,,U was er ook en zat naast mij aan tafel. Wat u waarschijnlijk niet wist, is dat mijn vader 6 maanden voor die bijzondere avond was overleden aan diezelfde stomme rotziekte, die u ook had. Ik was toen 11 en mijn zusje was net 8. Ik vond het zo jammer dat mijn vader niet heeft gezien dat ik daar was en dat de burgemeester en een prinses (Laurentien, redactie.) naar mij hebben geluisterd die avond."

Ze schrijft haar vader nog iedere dag te missen. ,,Ondanks ons verdriet en het gemis, gaat het goed met mijn zusje en mij. We gaan naar school, we sporten, we hebben vriendinnen, we doen leuke dingen met mama en we maken er het beste van. We zullen onze papa nooit vergeten, we zijn trots op hem en in ons hart is hij er altijd bij."