ROVA wijzigt afvalinzameling door winterweer

Coronavirus LIVE | GGD heropent morgen test- en vaccinatie­lo­ca­ties, 3963 nieuwe positieve tests

18:13 De GGD heropent morgen alle test- en vaccinatiecentra, als het weer dat toelaat. Volgens de GGD wordt maandag met de regionale instanties gezorgd voor een veilige omgeving in en rondom de locaties. Er staan morgen 30.000 testafspraken en 24.000 vaccinatieafspraken gepland. Verder zijn er 3963 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat aantal ligt heel dichtbij het gemiddelde van afgelopen week. Het aantal besmettingen zou in de komende weken wel weer kunnen gaan toenemen doordat de Britse variant zich verder verspreidt, vreest het RIVM. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.