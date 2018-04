Rover en attractieparken op scherp door staking in openbaar vervoer

In heel Nederland rijden maandag en dinsdag geen bussen. Alleen het personeel van de NS staakt niet. Vakbond FNV stelt dat de staking draait om het verminderen van de werkdruk. ,,Leden van FNV die werken in het streekvervoer willen keiharde afspraken over het verminderen van werkdruk. Werkgevers weigeren dat. Ook passagiers lijden dagelijks onder de hoge werkdruk. Zij hebben te maken met vertragingen door te krappe rijtijden en missen daardoor hun aansluiting”, zegt de vakbond. Paula Verhoef, onderhandelaar FNV Streekvervoer: ,,Staken is voor niemand leuk. We willen de reizigers niet treffen, maar de nood in het streekvervoer is letterlijk en figuurlijk heel hoog.”

'Te drastisch'

Kees van Ramshorst van reizigersorganisatie Rover in West-Overijssel, noemt de stakingen een ‘te drastische maatregel’. ,,De reizigers zijn de klos”, treurt hij. ,,Ja, ze hebben rekening gehouden met de schoolvakanties. Maar toch… Er zijn zat mensen die de komende dagen gewoon moeten werken. Universiteiten zijn open. En je hebt dagjesmensen. Hoe moeten die nu bij een pretpark komen?”, vraagt hij zich af.

Attractieparken staan op scherp. Toch verwacht Walibi Holland in Biddinghuizen geen problemen en ook Julianatoren in Apeldoorn vreest niet voor een minder aantal dagjesmensen. Wél zijn er daar zorgen over de bereikbaarheid van het park voor personeelsleden. ,,Misschien 1 procent van onze gasten komt met het openbaar vervoer'', zegt directeur van Julianatoren Jeroen Buter. ,,Maar ik denk dat morgen zeker twintig personeelsleden met het openbaar vervoer naar het park wil komen.'' Dat is een-vierde van het benodigde personeel op die dag.

Het park was vandaag druk doende personeelsleden aan elkaar te koppelen: wie met de auto naar zijn werk gaat kan mogelijk een collega oppikken. Daarnaast heeft het plannen voor een busje dat gestrand personeel van het NS-station oppikt. Het bedrijf zal niet onder de staking lijden, verwacht Buter. Want voor maandag en dinsdag is toch regen voorspeld. Het zou een ander verhaal zijn als de staking later in de week wordt gehouden, zegt de directeur, want dan gaan de temperaturen weer omhoog.

Plaspauze

Van Ramshorst van Reizigersorganisatie Rover vindt de reden van de staking te mager voor twee grote actiedagen. ,,Grof gezegd gaat het er om dat de chauffeurs en machinisten een plaspauze willen. Belangrijk, maar om daar nog twee dagen het vervoer voor stil te leggen? Enige voordeel bij dit nadeel is dat het er overal gestaakt wordt. Dat is tenminste duidelijk. En let op, ook de treinen rijden niet allemaal. Alleen de NS. Van Zwolle naar Kampen zit er dan niet in.” Wat kunnen werknemers doen? ,,Thuis werken. Dat ga ik zelf ook doen.”