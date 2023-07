Ruben (25) heeft dé oplossing voor gehannes met statiegeld: ‘Nooit meer zo'n plakkend blikje in je tas’

Zes hectare ‘prima spinazie’ afgekeurd, nu kan jij het ophalen bij bioboer Annemiek (32): ‘Heel verdrietig’

Eerst heel nat, daarna heel droog en warm. Door het wisselvallige weer is de spinazie van bioboer Annemiek Vlaming (32) uit Nagele doorgeschoten. Het resultaat: zo’n negen voetbalvelden aan bladspinazie die door de fabrieken is afgekeurd. Doodzonde, maar ze laat het er niet bij zitten en komt in actie: ‘Het enige alternatief is dat je de ploeg erin zet’.