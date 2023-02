Russen lijden enorme verliezen bij Voehledar: elitebrigades gedecimeerd, 130 voertuigen uitgeschakeld

Russische troepen proberen al weken het mijnwerkersplaatsje Voehledar in het zuidoosten van Oekraïne in te nemen, maar in iets anders dan enorme verliezen is dat nog niet geresulteerd. Twee elitebrigades werden gedecimeerd en 130 militaire voertuigen uitgeschakeld, waaronder 36 tanks.

Het doet vragen rijzen over de militaire tactiek van Moskou en of de Russen wel in staat zijn om grootschalige grondaanvallen uit te voeren.

Zo hield de legerleiding volgens een woordvoerder van het Oekraïense leger geen rekening met het terrein - open velden die vol antitankmijnen liggen - en de sterkte van de tegenstander. De 155ste en de 40ste Marinebrigade betaalden de rekening en werden bijna volledig van de kaart geveegd.

Daarnaast slaagde Oekraïne er ook in om stoorzender te spelen op een belangrijke spoorlijn die de Russen bevoorraadt. In één week tijd raakte Rusland daardoor 130 militaire voertuigen kwijt. Daarbij waren ook 36 tanks, volgens schattingen van de Oekraïense Generale Staf. Die schattingen worden ondersteund door de commentaren van Russische militaire bloggers, videomateriaal en satellietbeelden.

Lenteoffensief

De belegering van Voehledar ging eind januari van start en wordt gezien als het begin van het lenteoffensief van de Russen. De plaats ligt op het kruispunt van het oostelijke en het zuidelijke front en is strategisch interessant.

Een Oekraïens soldaat vuurt in de richting van de Russische troepen.

Volledig scherm © AP

De jongste weken werden tienduizenden nieuwe Russische rekruten naar het front gestuurd. Volgens de Britse defensieminister Ben Wallace zou 97 procent van alle troepen zich nu in Oekraïne bevinden. De Amerikanen houden het op ongeveer 80 procent van de grondtroepen, maar dat is nog altijd erg veel.

Wallace gaf gisteren ook aan dat Moskou ‘meer dan 1.000 manschappen was kwijtgeraakt in twee dagen’ en dat ‘een hele Russische brigade vernietigd was’ in Voehledar. ,,Poetin en zijn legerleiding sluiten de ogen voor de realiteit en geven geen moer om het aantal manschappen dat sneuvelt’’, zei hij nog.

Waar tijdens de bloederige strijd om Soledar en Bachmoet vooral huurlingen van de Wagnergroep ingezet werden, zijn het nu in de eerste plaats soldaten van het Russische leger die de prijs betalen.

Munitie

Ook de Oekraïense troepen hebben al verliezen geleden in Voehledar, zowel op het vlak van manschappen als munitie, maar voorlopig houden ze stand. In Bachmoet wordt de situatie dan weer precair. De vraag is wat Kiev achterlaat als het zou besluiten om de stad te verlaten, want die is intussen volledig in puin geschoten.

Voehledar draagt de sporen van de belegering.

Op het Russische thuisfront lijkt er vooralsnog geen vuiltje aan de lucht. Volgens president Vladimir Poetin verloopt alles volgens plan. Zondag zei hij nog dat ‘de marine-infanterie momenteel functioneert zoals het hoort’ en dat ze ‘ heldhaftig vecht’.