Sanne is blij met haar shorty en Snelle zingt met Thomas Acda

Tractor gestolen in Hattemer­broek, 1.000 euro voor de ‘eerlijke vinder’

11:24 Heb je je tractor net op laten knappen voor 4.000 euro, wordt-ie gestolen. Het overkwam Jan Kroeze uit Wezep in de nacht van donderdag op vrijdag. De tractor, een Ford 8340 SLE met twee lekke voorbanden, werd weggehaald bij zijn koeien- en schapenbedrijf aan de Voskuilerdijk in Hattemerbroek. Kroeze heeft een beloning van 1.000 euro over voor degene die de tractor vindt.