Schaatsbroers Ronald en Michel Mulder denken nog niet aan stoppen

De schaatsbroers Michel en Ronald Mulder uit Zwolle hangen de schaatsen zeker nog niet aan de wilgen. Maar of ze nog een keer alles opzij zetten voor de Winterspelen in 2022 is nog onzeker. ,,Die kans is klein natuurlijk. Dan ben ik 36. Maar je weet nooit'', zegt Michel. ,,Aan stoppen denk ik nog niet. Daar vind ik het nog veel te leuk voor en er zit nog heel veel in dit lichaam.'' Broer Ronald Mulder heeft nog zoveel plezier in het schaatsen dat hij voorlopig doorgaat. ,,Ik heb net mijn beste jaar ooit achter de rug, helaas met een teleurstellend einde op de Spelen in Zuid-Korea.''

Quote Ik ben nog erg goed. Misschien dan wel 32 jaar, maar ik voel me nog niet oud. Ronald Mulder

Of dat doorgaan ook een nieuwe cyclus van vier jaar richting de Winterspelen in Beijing zal zijn, durft Ronald Mulder niet te zeggen. ,,Dat moeten we nog maar zien. Tot januari was ik structureel de beste Nederlander op de 500 meter, ik ben nog erg goed. Misschien dan wel 32 jaar, maar ik voel me nog niet oud. Met topsport ben ik voorlopig nog niet klaar en ga zo lang mogelijk door. Tenminste zolang ik competitief mee kan doen. Zodra de jonge garde me aan alle kanten voorbij gaat, moet ik het weer bekijken. Maar zover is het nog lang niet'', klinkt het strijdvaardig.

Reserve

Michel is realistisch. ,,Ik wil nu pakken wat ik pakken kan. De kans dat ik op de volgende Spelen zal staan is natuurlijk niet zo groot, dan ben ik 36. Maar twee jaar wil ik sowieso nog doorgaan. Ik wil nog wel wat laten zien.'' Want dat deed hij het laatste seizoen niet. De winnaar van olympisch goud in 2014 in Sotsji op de 500 meter en brons op de 1.000 meter worstelde met zijn vorm en materiaal, mocht alleen als reserve nog uitkomen op de wereldbekerwedstrijden en miste de Winterspelen in Zuid-Korea.

En dan loopt zijn contract bij iSkate, zijn werkgever, ook nog eens af. Veel bedrijven trekken zich terug uit de schaatswereld, onzekerheid is troef. ,,Dat is wel erg lastig'', geeft Michel Mulder toe. ,,Het is afwachten. Veel mensen zijn er erg druk mee om onze huidige ploeg bij elkaar te houden. Dat zou ik graag willen. Maar ik sta natuurlijk niet vooraan in de rij op dit moment, dat besef ik wel. De tegenvallende prestaties van de afgelopen tijd hebben consequenties wat dat betreft. Maar wie weet. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog van grote waarde ben voor een ploeg. Met prestaties, maar ook met de ervaring die ik heb die ik kan overbrengen op anderen.''

Ronald Mulder kan terugkijken op een sterk schaatsseizoen met successen in de wereldbekerwedstrijden (derde in het algemeen klassement op de 500 meter), winst op het olympisch kwalificatietoernooi in december en een Europese titel op het EK afstanden in het Russische Kolomna. Ronald: ,,Het is natuurlijk wel jammer dat het er dan niet uitkomt op de Olympische Spelen. Al is het wel verklaarbaar, want ik ben gewoon ziek geweest en was niet op tijd hersteld. Niet dat ik dat als excuus wil gebruiken hoor, maar fysiek zat er niet meer in.''

En daar heeft hij wel moeite mee gehad. ,,Natuurlijk, het seizoen stond in het teken van Zuid-Korea. Vier jaar eerder haalde ik brons in Sotsji, nu wilde ik dat weer. Of meer eigenlijk. En dan word je zevende. Daar heb ik lang van gebaald. Aan de andere kant moet ik ook niet doen alsof ik laatste ben geworden. Zevende, dat kan niet iedereen zeggen, dus ik moet er wel met respect over praten. Maar het is niet waarvoor ik naar Zuid-Korea ben gekomen.''

Geen vakantie

De komende weken staan in het teken van een nieuwe werkgever of verlenging bij zijn huidige baas, iSkate. Sponsor Plantina is in gesprek met iSkate, maar het is niet duidelijk of er verlenging van de ploeg in zit, of dat er wellicht een nieuwe sponsor moet worden gezocht. ,,Het is een onzekere tijd'', ervaart Ronald Mulder. ,,Mijn contract bij iSkate loopt af, er gaan veel geruchten over de toekomst. Er moet wel iets gebeuren natuurlijk, het is wel zaak dat er nu weer bedrijven gaan instappen. Ik hoop dat er zo weer mooie ploegen zijn. We hebben nu nog een heel mooie ploeg met Team Plantina, een leuk team. We zijn ook gewoon vrienden van elkaar, al is dat niet het belangrijkste. Ik zal het niemand kwalijk nemen als hij voor een andere ploeg kiest. In de topsport gaat het nu eenmaal niet om vrienden, maar om presteren.''

Want tijd om terug te keren naar de maatschappij - Ronald en Michel hebben allebei de calo (academie voor lichamelijke opvoeding) gevolgd en afgemaakt - is het nog zeker niet. Daar is de drang om nog een rol te spelen in de schaatswereld bij de Mulders nog te groot voor.

Waar de meeste schaatsers nu op vakantie gaan, heeft Ronald Mulder geen grootse plannen op dat gebied. ,,Vakantie zit er even niet in, want we verwachten de komende weken ons tweede kindje. Daar kijken we enorm naar uit. Al zal ik natuurlijk wel met de schaatstoekomst bezig zijn. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt. Of ik zelf bedrijven benader? iSkate doet dat in eerste instantie natuurlijk, maar ik ken in de regio wel heel veel mensen. En die mogen altijd naar me toe komen.''