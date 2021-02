Schaatslocaties wisselend geplaagd door afval: van 'viel reuze mee' tot 'dramatisch’

Ann (37) kreeg halverwege zwanger­schap borstkan­ker: ‘Dochtertje heeft mijn leven gered’

9:20 De verpletterende diagnose van een agressieve borstkanker in het midden van haar zwangerschap, het overkwam de Antwerpse Ann Butaye (37). In oktober, tussen de chemo’s door, zette ze haar tweede kindje op de wereld. ,,Voor je leven vechten terwijl er nieuw leven groeit in je buik, het is niet te beschrijven hoe dat voelt.”