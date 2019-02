Schippers ontduiken ontgasverbod: giftig benzeen nog volop geloosd op Gelderse rivieren

Zo geeft een grote internationale rederij haar schippers de instructie om giftige benzeendampen gewoon te ontgassen in de open lucht in Gelderland. Deze werkwijze is echter sinds juli 2017 in deze provincie verboden. ,,Ook andere grote rederijen pushen om te ontgassen, ongeacht provinciale verboden’’, zegt een schipper met gewetensbezwaren.

Toegestaan

Dagblad De Gelderlander had inzage in interne documentatie van een grote Duitse rederij, Jaegers Shipping. In het digitale papierwerk, dat via de boordcomputer van schepen te raadplegen is, wordt nadrukkelijk gemeld dat varend ontgassen van stoffen met hoge gehaltes benzeen in Gelderland ‘nog steeds is toegestaan’. Ten onrechte. De provincie kent sinds 2017 een verbod op ontgassen van deze stoffen op de rivieren, omdat die schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. Ontgassen moet gebeuren bij een speciale installatie. Schippers die dat niet weten, zullen de richtlijnen van de rederij opvolgen en de luiken op het Gelderse deel van de Waal en Rijn naar hartenlust openzetten. Ontgassen is nodig om de laatste restjes van de stof uit de tanks te krijgen, voordat een andere stof ingeladen wordt.