Sep (13) is meervoudig gehandicapt en zwemt graag, maar mag zwembad niet meer in: ‘Regel is regel’

update Schrik en lieve reacties wisselen elkaar af na gewapende overval op tankstati­on in Harderwijk

14:51 ,,Oh, dat is lief’’, zegt de medewerkster bij het tankstation in Harderwijk, waar een man met een groot mes gisteravond naar binnen was gestormd en geld uit de kassa eiste. De politie tast nog in het duister. Veel van de klanten die vandaag binnen lopen, hebben erover gelezen. ,,Ik moest meteen aan jou denken.’’