Serveerster vraagt klant om QR-code, maar als hij de ‘vaccinatie-vraag’ aan haar stelt...

Ik mis je Anny verloor twee dierbaren op een heftige manier: ‘Een ontzetten­de klap, de kinderen wisten nog van niets’

,,Twee dierbaren heb ik op een heftige manier verloren. Mijn dochter Jori is achttien jaar geleden gestikt door nalatigheid van het instituut waar ze woonde. Mijn man Jacques was vorig jaar een van de eerste coronadoden in Nijmegen. Beiden mis ik heel erg, maar ze zijn nog heel dicht bij, want ze zitten in mij’’, zegt Anny Swelsen-Janssen Groesbeek (69) uit Nijmegen.

18 december