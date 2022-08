Sharise en Leroy redden bewusteloos meisje uit recreatieplas: ‘Ik krijg het beeld niet meer uit mijn hoofd’

Met name Leroy is er nog flink beduusd van. Het begon ’s middags met luid geschreeuw vanuit het water. Sharise dacht aan een ruzie. Niet veel later hoorden broer en zus een meisje zwaar hijgend naar de kant rennen. Dat moet het zijn geweest, dachten ze. Een meisje dat in de problemen was gekomen omdat ze niet (goed) kon zwemmen. Maar helaas bleek het nog een stuk ernstiger.