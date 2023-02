Silvia gooit bak koffie in gezicht van gewapende overvaller: ‘Kom maar op, ik ben niet bang’

Man van 23 vrijgela­ten in onderzoek rond drugslab Heino, maar hij blijft verdachte

Een man uit de gemeente Raalte is vrijgelaten in het onderzoek rond het drugslab in Heino. Afgelopen maandag deed de politie een inval bij Handels Huis Heino, waar een drugslab werd aangetroffen. De man van 23 jaar blijft wel verdachte in het onderzoek, bevestigt de politie. Ondertussen blijven veel vragen open over het aangetroffen drugslab.