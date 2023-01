Skyboxen van Go Ahead Eagles zijn geopend • Waterstand IJssel bereikt woensdag hoogste punt

Jarenlang lagen hier duizenden banden opgeslagen, maar dit voorjaar wordt terrein in Almen schoonge­maakt

Jarenlang lag er rubber opgeslagen, wachtend om verwerkt te worden tot kleine korrels. Maar de zee van autobanden langs het Twentekanaal bij Almen is niet meer. Vorig jaar is Rubber Verwerking Nederland (voorheen Doornberg Recycling) na veel gedoe vertrokken. Uitgekocht door de gemeente Lochem, die diep in de buidel tastte. Wat resteert is vervuilde grond. De schoonmaak daarvan begint dit jaar.

