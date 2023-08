Slachting in Kallenkote was 38ste schademelding in een jaar tijd: ‘Kans op wolven in Overijssel wordt groter’

Geluidsme­tin­gen laten zien: kinderen ‘roepen, schreeuwen en gillen’ te hard op Cruyff Court in Kampen

Niet het geluid van een stuiterende bal, een gettoblaster die tot laat in de avond bastonen braakt of rondhangende jeugd, maar ‘te harde’ kinderstemmen komen boven de geluidsnormen uit op het Cruyff Court in Kampen. Dat blijkt uit de geluidsmetingen die de gemeente liet uitvoeren na klachten uit de buurt én het is de reden dat het veld sinds vorige week op slot zit.