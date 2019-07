Smile! Papa Andy poseert trots met dochters en dj Wietse met zijn vriendin

Mannen randen meisje (14) aan, maar zijn officieel geen verkrach­ters: ‘Ze verzette zich niet’

21:20 Zes jonge mannen die in Spanje een minderjarig meisje van 14 jaar seksueel hebben misbruikt worden mogelijk niet voor verkrachting veroordeeld. Het meisje heeft zich fysiek niet verzet, en dat is volgens de Spaanse wet voor het predikaat verkrachting een vereiste. Tijdens het misbruik was het meisje onder invloed van alcohol en drugs.