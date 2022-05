Starbucks-medewerker gaat door lint na opmerking klant en stampt autoruit kapot

Een medewerker van een Starbucksfiliaal is vanmiddag zo boos geworden op een klant in de drive-through in Bleiswijk dat hij op haar auto is gesprongen en de voorruit heeft ingetrapt.

Wat er precies tegen de medewerker is gezegd waardoor hij zo boos werd, is vooralsnog onduidelijk. Maar de politie laat weten dat er een conflict was tussen de klant en medewerker waarbij de gemoederen hoog zijn opgelopen.

De betrokken auto, met daarin een moeder en twee oudere kinderen, reed rond 13.00 uur de drive-through in op het bedrijventerrein in Bleiswijk, op de rand bij Zoetermeer. Een automobiliste die achter haar stond te wachten in de rij, zegt dat de inzittenden van de auto meerdere racistische opmerkingen maakten. ,,Er werd grof gescholden tegen een medewerkster die in de eerste instantie achter het bestel-raampje stond”, vertelt ze aan de telefoon. ,,De medewerkster werd door collega's weggetrokken en toen kwam er een jongen achter het raampje staan. Hij zei tegen de scheldende klanten dat zij moesten stoppen en vertrekken, maar ze bleven doorgaan en toen ging het mis.”

Gillen

De medewerker was het onophoudelijke geschreeuw van de klanten na een tijdje zat en klom volgens de getuige door het raampje van de drive-through waardoor hij direct op de motorkap kwam te staan. ,,De mensen in de auto begonnen te gillen toen hij het raam intrapte en de bestuurster probeerde gas te geven.” Niet veel later ging de jongen van de auto af en trapte hij het voertuig nog na.

,,Daarna ben ik naar het raam gereden waar weer een andere medewerker was gaan staan. Deze zei dat het ging om mensen die regelmatig terugkomen en altijd racistische dingen roepen tegen de medewerkers. Ik denk dat de maat nu gewoon vol was.”

De vrouw vertelde de beveiliger dat zij door een medeweker van Starbucks werd bedreigd

De vrouw die met haar kinderen in de auto zat is vervolgens naar een beveiliger van het terrein gegaan. ,,Zij vertelde hem dat zij door een medewerker van Starbucks werd bedreigd”, legt de parkmanager van het Prismabedrijventerrein uit, die verder niets over de kwestie kan vertellen omdat zij nauwelijks contact hebben met de koffieketen.

Geen aanhoudingen

De politie werd ingeschakeld. ,,Niemand is aangehouden, maar we doen wel onderzoek naar de zaak”, laat een woordvoerder van de politie weten.

EG Food Services, waar de betreffende Starbucks officieel onder valt, zegt op de hoogte te zijn van het incident, maar wil geen commentaar geven op de kwestie. Het filiaal was na het incident een tijdje dicht.

