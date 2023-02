Steeds meer mensen gebruiken geen shampoo meer, is hun angst terecht?

Oorlog Oekraïne LIVE | Moskou ontkent Moldavië te willen bestormen, Russen boeken terrein­winst bij Bachmoet

Rusland weerspreekt beschuldigingen dat het bezig is de voormalige Sovjetrepubliek Moldavië te destabiliseren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou missen de aantijgingen elke onderbouwing. Het departement beschuldigt Oekraïne ervan de spanningen op te voeren om Moldavië in de oorlog met Rusland te betrekken. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.