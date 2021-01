Stelling | Laat boeren en hooligans helpen hun stad te beschermen tegen de rellen

LIVE | Pfizer/BioNTech: Ons vaccin werkt ook tegen Britse en Zuid-Afrikaanse coronavari­ant

11:13 Pfizer en BioNTech zeggen dat hun vaccin ook werkt tegen de Britse en Zuid-Afrikaanse coronavarianten. Het vaccin wordt sinds vorige maand gebruikt in de EU. Daar bestaat grote bezorgdheid over de nieuwe coronavarianten, die worden gezien als besmettelijker. Pfizer en BioNTech zeggen dat geen nieuw vaccin nodig is om nieuwe varianten te bestrijden. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.