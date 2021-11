Stiefvader omgekomen Levi (15): ‘Iedereen haalt kattekwaad uit, maar zij betalen de hoogste prijs’

De drie jonge vrienden Anthony (16), Elvis (16) en Levi (15) vertrokken zaterdagavond naar een feest, maar kwamen nooit meer thuis. Op de terugweg verongelukten ze op de Heeklaan in Helmond. Hun vriend Kane (16) ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis. ,,Ze zouden tot twaalf naar een verjaardag gaan, maar ineens staat de politie aan je deur.”

In de fatale bocht blijven de mensen vanmiddag maar toestromen. Een paar honderd zijn het er zeker. Bloemen in de hand, tranen in de ogen. Allemaal komen ze hun laatste eer tonen aan de drie tieners die hier twaalf uur eerder om het leven zijn gekomen. ,,Het is ongelofelijk dat er zoveel mensen op af zijn gekomen. Dat geeft zoveel steun.”

Aan het woord is Nick Dekkers. Hij is de stiefvader van Levi, de omgekomen jongen van 15 uit Eindhoven. Dekkers wist niet beter dan dat zijn zoon met vrienden tot middernacht naar een verjaardag zou gaan. ,,We hadden zelf de hele dag gewerkt en lagen al te slapen. En dat staat ineens de politie voor de deur: ‘Uw zoon is dood’. Dan ben je in één klap alles kwijt.”

Volledig scherm Een eerbetoon op de Heeklaan in Helmond: de plek waar zaterdagnacht drie jongens om het leven kwamen. © ED

Hechte vriendengroep

Samen met zijn vrienden Anthony (16) uit Nuenen en Elvis (16) uit Eindoven verongelukten Levi in een verraderlijke bocht. Hun auto raakte van de eigen weghelft en botste frontaal tegen een ambulance. Het vierde slachtoffer, Kane (15) uit Eindhoven, belandde zwaargewond in het ziekenhuis. Zijn toestand lijkt volgens de politie op dit moment ‘redelijk stabiel’. Dekkers: „Dat was een hechte vriendengroep. Die jongens liepen al van kleins af aan hier deur de plat.”

Verschillende van de jongens zaten op De Rooi Pannen in Eindhoven. Levi (15) werkte in het weekend bij de viskraam van zijn ouders en was fanatiek bezig met boksen. „Hij trainde vier keer in de week, soms gingen we samen. Hij sloeg me regelmatig al het snot voor de ogen. Het was zijn grote droom om in het boksen kampioen te worden.”

Stiekem meegenomen

Die droom eindigde met een gevecht dat hij niet kon winnen. Na het fatale ongeluk vragen ook vrienden en familie zich hoe de jongens aan een auto kwamen. De politie doet naar nog altijd onderzoek naar. Ook Dekkers heeft geen idee: „Ik weet niet hoe ze eraan komen. Ze hebben ongetwijfeld van iemand de sleutel stiekem meegenomen of geleend. Iedereen haalt kattenkwaad uit als ‘ie 15 of 16 jaar is. Je gaat samen op pad en achter de meiden aan. Het was niet slim wat ze hebben gedaan. En daar betalen ze nu de hoogst mogelijke prijs voor.”

Volledig scherm Een eerbetoon op de Heeklaan in Helmond: de plek waar zaterdagnacht drie jongens om het leven kwamen. © ED

Volledig scherm Een eerbetoon op de Heeklaan in Helmond: de plek waar zaterdagnacht drie jongens om het leven kwamen. © ED

Volledig scherm Een eerbetoon op de Heeklaan in Helmond: de plek waar zaterdagnacht drie jongens om het leven kwamen. © ED

Volledig scherm Een eerbetoon op de Heeklaan in Helmond: de plek waar zaterdagnacht drie jongens om het leven kwamen. © ED

Volledig scherm Een eerbetoon op de Heeklaan in Helmond: de plek waar zaterdagnacht drie jongens om het leven kwamen. © ED