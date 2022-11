Stikstofcrisis bedreigt nu ook Gelderse paasvuren: ‘We zijn knettergek geworden met al die regeltjes’

Rafael Nadal sluit ATP Finals af met winst op Casper Ruud

Rafael Nadal heeft de ATP Finals toch nog positief kunnen afsluiten. Na twee verloren partijen in de groepsfase won de 36-jarige Spanjaard wel zijn derde wedstrijd, tegen de Noor Casper Ruud. In Turijn zegevierde Nadal in twee sets: 7-5, 7-5.

16:09