Storm Ellen lijkt in carnavalsweekend vooral storm in een glas bier... euh water

Man in been gestoken bij ruzie in Apeldoorn, politie vindt slachtof­fer gewond op A50

18:17 Bij een ruzie in Apeldoorn is gisteravond een man in zijn been gestoken. Het slachtoffer ging de verdachte nog achterna in zijn auto, maar moest die achtervolging staken op de A50 bij knooppunt Beekbergen. Daar werd hij gewond aangetroffen.