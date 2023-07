Storm Poly teistert onze regio: bomen uit de grond, huizen en auto’s beschadigd, pretparken dicht

Poly teistert met name Flevoland, maar ook de rest van onze regio ontkomt niet aan de zwaarste zomerstorm ooit gemeten. De Stentor zet een aantal incidenten op een rij.

Emmeloord

De brandweer in Noordoostpolder is de hele ochtend al bezig met meldingen van stormschade. Bijvoorbeeld om een halve boom weg te halen die de Wilgenlaan in Emmeloord versperde (zie foto hierboven).

Meppel

Aan de Patrijs in Meppel kwam een boom met kluit en al los uit de grond en belandde op het dak van een woning. De brandweer moest de boom in stukken te zagen en verwijderen. Hiervoor werd een steeg tijdelijk afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen, maar het dak van de woning is zwaar beschadigd geraakt.

Volledig scherm Brandweerlieden waren druk met het aan stukken zagen van de boom aan de Patrijs in Meppel. © Persbureau Meter

Biddinghuizen

Walibi Holland heeft uit veiligheidsoverwegingen besloten het park te sluiten wegens de storm, meldt het pretpark op haar site. ‘De gasten die al in het park aanwezig waren, werden opgevangen in een binnenlocatie. Schoolreizen die voor vandaag hadden gereserveerd, kunnen hun schoolreis omboeken naar een latere datum. Dit geldt ook voor de andere dag-gasten’, aldus Walibi.

Harderwijk en Slagharen

Volgens Looopings, de toonaangevende nieuwssite in de attractiesector, volgen de meeste attractieparken in Nederland het voorbeeld van Walibi, waaronder ook Attractiepark Slagharen, Julianatoren en het Dolfinarium in Harderwijk.

Emst

Op de Oranjeweg in Emst moest een echtpaar uitwijken voor een boom die omviel op de weg. Het echtpaar belandde hierdoor in een naastgelegen sloot. Niemand raakte gewond. De auto liep schade op en moest door een berger uit de sloot worden gehaald.

De brandweer is ter plaatse maar hoefde niet in actie te komen: een omwonende had met een shovel de boom en takken al van de weg gehaald.

Volledig scherm De auto van het echtpaar uit Emst dat in de sloot belandde. © Luciano de Graaf

Zwolle

In Zwolle werd de omgeving van het Lubeckplein afgesloten. Delen van een dak van een gebouw naast het Stadskantoor zaten los en er ontstond gevaar dat die delen eraf waaiden. Het plein en de omgeving voor het station, werden daarom door de brandweer afgezet. Reizigers kunnen aan de zuidzijde niet het station binnengaan. Overigens had dat ook niet veel zin omdat er geen treinen rijden.

Volledig scherm de brandweer sloot het Lubeckplein af waar ook het Stadskantoor is gevestigd. © PNN

