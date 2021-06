Storm richt spoor van vernieling aan in de regio: vier woningen in Kampen onbewoonbaar verklaard en Apeldoorn deels onbegaanbaar

Dieven stuiten op slaapwande­lend jongetje (4), ‘brengen’ hem naar huis en nemen pinpassen en auto mee

15:36 ARNHEM – Al slaapwandelend liep een vierjarig Arnhems jongetje afgelopen oktober om zes uur in de ochtend de deur uit in zijn pyjama. Het was nog donker en het regende. Hij wilde naar school. Onderweg kwam hij twee mannen tegen. Die brachten hem naar huis, om daar hun slag te slaan. Ze kwamen binnen via de deur die de kleuter open had laten staan.