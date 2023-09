Streep door Sinterklaasintocht Staphorst • Onenigheid tussen verkeersregelaars en automobiliste

Bondscoach Ronald Koeman krijgt goed nieuws over uitgeval­len Nathan Aké

Nathan Aké heeft vrijdag in Zeist meegedaan aan de uitlooptraining van het Nederlands elftal. De centrale verdediger liet zich donderdag in de thuiswedstrijd tegen Griekenland in de EK-kwalificatie (3-0) halverwege vervangen omdat hij hamstringklachten had.