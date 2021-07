Stroomnet piept en kraakt steeds harder: ‘Afstemming ontbreekt’

Op steeds meer plekken in Nederland ontstaan knelpunten op het stroomnet. Dit speelt in grote delen van Overijssel, Gelderland en Flevoland. Bedrijven en particulieren lopen tegen de beperkingen van het net aan en kunnen zelf opgewekte zonne-energie niet kwijt. Door de omschakeling naar duurzame energievormen, gaat dit vaker gebeuren. Een verdubbeling van de capaciteit is vereist.