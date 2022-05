Supergamer Tim wint EK Rocket League in Azerbeidzjan: ‘WK winnen? Nog even oefenen’

Crystal Hall

Dat deed het drietal in de reusachtige Crystal Hall, midden in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. „Wij speelden ons spel op het podium en iedereen kon vanaf de tribune meegenieten. Al was het niet superdruk.” Op dat podium kwamen ongeveer dertig spelers uit tien landen in actie.

WK?

Maar wat nu? Is dit EK het hoogst haalbare? Volgt nu de stap naar de VS, waar de concurrentie nog een stuk steviger is? „We gaan in elk geval verder met Rocket League. Misschien dat we die overstap weleens maken, want vooral in Amerika zijn geweldige wedstrijden te spelen. Maar of we een WK nu al kunnen winnen, verwacht ik niet direct. Dat is net een treetje te hoog. Dus dat wordt nog flink oefenen.”