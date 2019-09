Systeemstoring: mogelijk geen krant op de mat

video Taxichauf­feur Gerben bedolven onder lof na reddingsac­tie op spoor in Ommen

6 september Taxichauffeur Gerben van Dam (61) uit Zwolle wordt bedolven onder loftuitingen na zijn reddingsactie, vrijdag op een spoorwegovergang in Ommen. Hij redde het leven van een jongen in een rolstoelfiets, die vast zat in de rails.