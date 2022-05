Tante zamelt geld in voor begrafenis nichtje Ann-Sofie (16), die omkwam bij schietpartij op zorgboerderij

Update | met video Asielzoe­kers op vluchtelin­gen­boot Meppel uit protest in hongersta­king: ‘Zo'n grote groep is vrij uitzonder­lijk’

De asielzoekers op de vluchtelingenboot aan de Paradijsweg in Meppel eten en drinken niet meer totdat er naar hen wordt geluisterd. Zo‘n 75 van de in totaal honderd mannen is sinds gisteren in hongerstaking, omdat ze het niet eens zijn met de manier waarop ze behandeld worden door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

15:25