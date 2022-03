Tentenkamp Tiel is weer bewoond: ‘Als ik morgen sterf, dan maakt niemand dat wat uit’

PEC ziet resultaat door de vingers glippen in door vuurwerk ontsierde wedstrijd tegen Feyenoord

PEC Zwolle is er niet in geslaagd om te stunten tegen Feyenoord. De ploeg van Dick Schreuder kwam in de extra tijd van de eerste helft op voorsprong door een schitterende uithaal van Bram van Polen, maar moest door treffers van Luis Sinisterra en Cyriel Dessers in de tweede helft toch het hoofd buigen. Een kwartier voor tijd werd de wedstrijd kortstondig stilgelegd doordat er vanuit het Zwolse supportersvak vuurwerk op het veld werd gegooid. Door de nederlaag zijn de Zwollenaren weer hekkensluiter in de Eredivisie.

19:08