Tiener muurvast met auto op spoor bij Zevenaar, ‘hij wilde flink doen’

Betogers Museump­lein weg na ingrijpen ME; nu in stoet door Amsterdam

13:51 De mobiele eenheid (ME) heeft vandaag ingegrepen bij een betoging op het Museumplein. Een grote groep actievoerders trekt nu vanaf het plein door de stad. Even daarvoor had de politie ze kletsnat gespoten met waterkanonnen en aangekondigd dat alle demonstranten waren aangehouden.