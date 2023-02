Tilburgse derby gestaakt: voetballer zet de achtervolging in op de scheidsrechter

Overladen met publiek was het Sportpark Jan Truijenlaan niet. Slechts een tiental supporters had de weg naar het zuiden van Tilburg gevonden. Het publiek dat er wel stond, had regelmatig moeite zijn lach in te houden bij hetgeen zich zaterdagmiddag allemaal afspeelde. In een wedstrijd waar bij vlagen goed gevoetbald werd, was het vooral het optreden van de scheidsrechter en de daaropvolgende reacties die de boventoon voerden.

Er ontstond een wisselwerking tussen de spelers en staf van beide partijen en de scheidsrechter die je vaker ziet op de amateurvelden. De een maakt een discutabele beslissing, de ander reageert. Dit bleef zichzelf herhalen tot het onvermijdelijk moment waarop een rode kaart tevoorschijn zou komen en de wedstrijd gestaakt zou worden.

Druppel die de emmer deed overlopen

Het moment waarop de wedstrijd uiteindelijk tot stilstand kwam, volgde dan ook na een ruime vijftig minuten spelen. Een OVC-speler kreeg de bal aangespeeld, maar werd gehinderd door de in de weg lopende scheidsrechter. ,,Daarop geeft hij een reactie”, vertelt OVC’26-trainer Theo van Zelst over het voorval. ,,Hij mompelde in zichzelf. Dat was het enige. Dat de scheids daar zijn tweede gele kaart voor geeft is onbegrijpelijk. Volgens hem was hij al de hele tijd bezig, maar gezien de situatie had hij ook sorry kunnen zeggen. Met wat er vervolgens gebeurde ben ik het ook niet eens, dat zijn dingen die niet in het voetbal thuishoren.”

Van Zelst doelt daarmee op de woede-uitbarsting van de OVC-speler, die besloot de achtervolging in te zetten op de scheidsrechter. Na een minutenlang Benny Hill-waardig tafereel op het sportpark in Tilburg, kon de OVC-speler worden tegengehouden. De leidsman besloot daarop de wedstrijd te staken. ,,Het is de druppel die de emmer deed overlopen, want het was een samenloop van incidenten vanaf de eerste minuut. Deels daarvan is de schuld van de scheids, maar een deel kun je ook wijten aan het niveau", reageert Van Zelst.

Theatershow

,,Je kan beter naar het theater gaan”, sprak nog een enkele toeschouwer langs de zijlijn over het voorval, nadat de spelers afdropen naar de kleedkamer. Merlijn-trainer Ahmet Turkucu noemt het een trieste zaak. ,,Die man komt ook vanuit huis om een wedstrijd te fluiten”, vertelt hij. ,,Voetbal is een contactsport en je kan echt wel eens te laat zijn of een overtreding maken. Een beetje strijd en beleving is ook prima, maar dit is nergens voor nodig. De tegenpartij moet zich in de spiegel aankijken.”

OVC’26 - Merlijn 1-4 (1-2) 10. Thom den Otter 0-1, 30. Dani Mom 0-2, 37. Brian Verheem 1-2, 46. Luc Geurts 1-3, 50. Luc Geurts 1-4. Gestaakt in de 52ste minuut.