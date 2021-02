Tonny (102) is ‘te gezond voor coronaprik’, huisarts laat hoogbejaarde in verwarring achter

Samenvatting Atalanta-coach boos na vroege rode kaart: ‘De scheids­rech­ter heeft de wedstrijd verpest’

8:51 Coach Gian Piero Gasperini van Atalanta sprak in Bergamo na de eerste wedstrijd tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League van een bittere nederlaag (0-1). ,,We konden ons eigen spel niet spelen”, mokte hij. De Italiaanse trainer van onder anderen middenvelder Marten de Roon doelde op de rode kaart die de Zwitser Remo Freuler in de 17de minuut kreeg voor een charge op Ferland Mendy, de man van het doelpunt in de 86ste minuut.