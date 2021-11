Tot eind 2023 tekort aan verkeersleiders, ProRail zet gepensioneerden in om treinuitval te voorkomen

Extra zuur voor de mensen die dinsdagochtend van Arnhem naar de Randstad wilden, was het feit dat de Nederlandse Spoorwegen (NS) geen vervangend busvervoer inzette. Ze moesten via Den Bosch naar Utrecht , wat 50 minuten extra reistijd opleverde.



,,Heel vervelend, maar een vervangende bus is vaak geen alternatief voor de trein”, zegt woordvoerder Erik Kroeze van NS. ,,In een intercity passen duizend mensen en in een bus vijftig. Wil je één trein vervangen, dan heb je twintig bussen nodig. En een bus in de ochtendspits rijdt veel langzamer dan een trein. Het beste alternatief voor een trein is een trein”, zegt Kroeze daarom. ,,Die trein was er ook, maar helaas wel via Den Bosch. Gelukkig was de uitval dit keer maar twee uur.”