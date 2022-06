Trekkers gaan tóch de snelwegen op en zorgen voor lange files, politie: ‘Stilzetten is nu niet mogelijk en onveilig’

De politie kondigde gisteren nog aan dat ze bij de boerenprotesten van vandaag overal waar het nodig en mogelijk is ‘actief’ te zullen optreden tegen boeren die met hun tractoren de snelweg op gaan. In de praktijk blijkt daar vanochtend weinig van. ,,Soms is het niet te voorkomen en is het stilzetten van tractoren op de snelweg gewoon heel onveilig.”

Dat zegt woordvoerder Linda Bouwman van de politie Oost-Nederland. Op verschillende plekken in de regio zijn boeren via de snelweg op weg gegaan naar het gezamenlijke protest in Stroe. In Bathmen bij Deventer zijn de boeren na overleg met Rijkswaterstaat en de politie daar met tientallen trekkers de snelweg A1 op gaan, omdat ze anders dwars door Deventer en Apeldoorn moeten om in Stroe te komen.

Veiligheid

Volgens woordvoerder Bouwman van de politie is het vaak onmogelijk om in te grijpen. ,,Stilzetten van tractoren op de snelweg is onveilig en dan moeten we kijken of we de tractoren zo snel mogelijk er vanaf kunnen geleiden. We moeten altijd de afweging maken tussen handhaven én de veiligheid van anderen en onszelf zoveel mogelijk garanderen. Het zijn ook wel erg veel tractoren op erg veel plekken, dit is niet tegen te houden. "

Dat wil volgens Bouwman niet zeggen dat de boeren die in overtreding zijn - met de tractor op de snelweg is strafbaar - gewoon vrijuit gaan. “Handhaven door kentekens te noteren is ook een optie.” Of dat vandaag ook daadwerkelijk gebeurd, kon Bouwman nog niet zeggen.

Vertraging groter

De organisatie van de boerenprotesten zegt dat het aan boeren zelf is of ze wel of niet op de snelweg gaan rijden. Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force, noemt dat ‘de keuze van elke boer zelf’. ,,En hoe sneller we via de snelweg kunnen, hoe sneller we er ook weer af zijn. Als we via kleine weggetjes rijden wordt de vertraging nog veel groter.”