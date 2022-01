Twee lugubere vondsten op één dag in Geldrop: ‘Het leek wel een soort boodschap’

Mistmachi­ne zit ramkrakers exclusieve herenkle­ding­zaak in Meppel flink dwars

De daders van de ramkraak hebben View37 in Meppel met zorg uitgekozen. Want Ernst en Birgit Hakman verkopen in hun herenmodezaak in de Hoofdstraat jassen, truien, overhemden en schoenen van exclusieve merken. Maar dankzij een mistmachine slagen de dieven er niet in er vandoor te gaan met een enorme buit.

