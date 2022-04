Urkers aan boord van gekapseisd schip bij Rotterdam: ‘We hopen en bidden’

,,De geredde persoon verkeert in redelijk goede gezondheid’’, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het gaat om de kapitein. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij had verklaard dat er een tweede persoon op het schip aanwezig was.

Op het moment dat het schip kapseisde, was er toevallig een schip van duik- en bergingsbedrijf W. Smit uit de Rotterdamse Waalhaven in de buurt. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het zoeken in gezonken schepen en heeft de drie duikteams van de brandweer geholpen bij de zoektocht. Ook is onder andere een drone gebruikt. ,,Op het schip hebben we onder andere op de romp geklopt’’, vertelt de woordvoerder. ,,We hoopten geluidssignalen te ontvangen van de vermiste persoon, maar we hebben helaas niets gehoord.’’