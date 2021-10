Vader bevrijdt dochter (4) en zoon (6) uit huis veroordeelde pedofiel: ‘Lokte ze met snoepjes

Bedrijven in ‘ma­de-to-or­der mode’ boeken succes: ‘Geeft een gevoel van luxe’

10:00 Ambachtelijk, duurzaam en speciaal voor jou gemaakt: made-to-order mode wint aan populariteit. Met name de kleine ondernemers die verkopen via social media maken exclusiviteit steeds toegankelijker voor het grote publiek. ,,,Er is een steeds grotere wens voor transparantie. Men wil weten hoe de kleding gemaakt is en door wie.”