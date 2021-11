Vakantieparkbaron Peter Gillis met fans op de foto voor biografie: ‘Maar dan wel mijn boek kopen he?’

Berry heeft slapeloze nachten na ‘mishande­ling’ door agent: ‘Al drie weken kutgevoel’

Het is al drie weken geleden, maar het zit Berry Heiligers nog steeds heel hoog. De Hagenaar vertelt onlangs bij een kruispunt te zijn mishandeld door een agent. Hij hield er een bult aan over en twee deuken in zijn dure auto. Bij het zien van de beelden van een Haagse agent die een demonstrant in het gezicht schopt, komt alles weer boven. ,,Die agressie bij sommige agenten is niet normaal.’’

17:19