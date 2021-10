Van kladblok naar camera: zo verloopt eerste schooldag van 116 Afghaanse kinderen in Heumensoord

Mentale gezond­heids­or­ga­ni­sa­tie weigert donatie van Jamie Lynn Spears

7:34 De non-profitorganisatie This Is My Brave heeft laten weten donaties die voort zouden komen uit de verkoop van Jamie Lynn Spears’ aanstaande boek te weigeren. Dat maakte de mentale gezondheidsorganisatie bekend via sociale media.